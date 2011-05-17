«АнтоРус» в апреле не выпускал автобусы

Херсонский автомобильный завод «АнтоРус» в апреле текущего года не выпускал автобусы. Соответствующие данные обнародовала отечественная ассоциации автопроизводителей «Укравтопром».

В частности, согласно данным ассоциации, показатели предприятия в апреле не изменились и общее количество произведенных в январе-апреле т.г. автобусов сохранилось на уровне января-марта т.г. - 83 автобуса.

В марте текущего года «АнтоРус» произвел 17 автобусов, а в феврале завод автобусы не производил.

Отмечается, что за 4 месяца текущего года завод «АнтоРус» уже собрал больше автобусов, чем за весь 2010 год (66 автобусов). Кроме того, в 2010 году по сравнению с 2009 годом предприятие увеличило производство в 4,4 раза.

Справка УНИАН. Херсонский автосборочный завод “АнтоРус” образован в 2001 году. Основные производственные мощности с админстроениями и складскими помещениями (общей площадью до 17 тыс. кв. м) предприятия размещены на территории Херсонского судоремонтного завода. С 2001-2004 год «АнтоРус» собирал автомобили ВАЗ – всего выпущено до 7 тыс. авто. С 2004 года выпускает городские и пригородные автобусы малого и среднего класса. Основные модели автобусов - «Антон» и «Руслан».

В 2005 году завод “АнтоРус” получил сертификат на систему управления качеством ISO 9001-2001 по выпуску автобусов для пассажирских перевозок и легковых автомобилей.