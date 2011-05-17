Украинский портал Best.ua привлек первый раунд инвестиций

Всеукраинская электронная книга отзывов Best.ua объявила о продаже доли частному инвестору из России.

Как сообщили УНИАН в Best.ua, бизнес-ангел приобрел 20% компании «Тенгри», управляющей порталом Вest.ua, за 70 тыс. долл., тем самым оценив весь проект в 350 тыс. долл.

Также инвестор получил опцион на расширение своего пакета при выполнении порталом поставленных задач

*** Книга отзывов Best.ua – единственный украинский интернет-ресурс, специализирующийся на отзывах о заведениях, который позволяет клиентам непосредственно влиять на собственников этих заведений. В книге отзывов Вest.ua любой посетитель может оставить свой отзыв о работе любого ресторана, магазина, гостиницы, салона красоты или другого заведения. На сегодняшний день посетителями портала написано свыше 5000 отзывов о заведениях Киева и других городов Украины.

Портал Вest.ua начал свою работу в октябре 2010 года и данная сделка по привлечению инвестиций явилась первой для компании «Тенгри».