Суд разрешил группе Vega продлить срок действия лицензии

Компания «Укомлайн», входящая в телекоммуникационную группу Vega, выиграла в Киевском апелляционном административном суде дело по апелляционной жалобе Национальной комиссии регулирования связи Украины (НКРС) на решение Окружного административного суда г. Киева от 8.02.2011 г. относительно продления срока действия лицензии на предоставление международной и междугородней телефонной связи.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ТГ Vega.

Суд апелляционной инстанции оставил апелляционную жалобу НКРС без удовлетворения, а постановление Окружного административного суда г. Киева от 8.02.2011 г. - без изменений.

Как сообщалось, 26.11.2010 г. Vega обратилась в НКРС с заявлением о продлении срока действия лицензии серии АВ № 546033, полученной 17.12.1999 г. на предоставление услуг международной и междугородней телефонной связи на всей территории Украины. Срок действия указанной лицензии закончился 2.04.2011 г.

13.01.2011 г. НКРС приняла решение № 4 об отказе в продлении срока действия лицензии. Причиной отказа стало то, что указанный в лицензии вид хозяйственной деятельности – «предоставление услуг телефонной связи (кроме ведомственных объектов) на территории Украины» не отвечает видам деятельности, определенным в ст. 42 Закона Украины «О телекоммуникациях», и для их осуществления необходимо получить две отдельных лицензии: на предоставление услуг фиксированной междугородней связи с правом технического обслуживания и эксплуатации телекоммуникационных сетей и предоставление в пользование каналов электроканалов на территории Украины (стоимость 9 180 000 грн.); на предоставление услуг фиксированной международной связи с правом технического обслуживания и эксплуатации телекоммуникационных сетей и предоставление в пользование каналов электроканалов на территории Украины (стоимость 8 993 000 грн.).

Считая решение НКРС необоснованным и нарушающим нормы Закона Украины «О телекоммуникациях» (в частности, п. 18 ч. 1 ст. 18 и ст. 49), телекоммуникационная группа Vega была вынуждена обратиться в суд.

8.02.2011 г. Окружной административный суд г. Киева в полном объеме удовлетворил исковые требования ООО «Укомлайн» к Национальной комиссии регулирования связи Украины (НКРС).

Справка УНИАН. Телекоммуникационная группа Vega – один из крупнейших операторов украинского рынка фиксированной связи, который входит в телекоммуникационное направление группы СКМ.

Vega появилась на рынке телекоммуникаций Украины в результате объединения крупнейших телекоммуникационных групп Украины «Фарлеп» и «Оптима Телеком», а также компаний «Укомлайн», «ЦСС», IP Telecom, «Матрица», «Вилком» и многих других. На сегодняшний день объединенный оператор присутствует в 47 населенных пунктах 20-и областей Украины. Полный спектр услуг Vega предоставляет в 38 населенных пунктах Украины. Оперативный менеджмент телекоммуникационной группы Vega осуществляет компания ЧАО "Фарлеп-Инвест".