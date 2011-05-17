Количество абонентов мобильной связи во всем мире достигло 5,3 млрд. человек

Абонентами мобильной связи сегодня являются свыше 5,3 млрд. человек во всем мире. Об этом говорится в Послании Генерального секретаря Международного союза электросвязи (МСЭ) Хамадуна ТУРЕ ко Всемирному дню телекоммуникаций и информационного общества, текстом которого располагает УНИАН.

В послании отмечается, что невзирая на столь стремительное распространение мобильной связи, сегодня основные усилия сосредоточены на развитии контента с помощью усовершенствованного широкополосного доступа.

Х.ТУРЕ отметил, что целью этого развития является создание информационно коммуникационных магистралей – сетей, которые предоставляют и сельским общинам, и городским центрам, «средства достижения их целей и надежд».

Сегодня ИКТ является источником развития глобальной экономики и предлагают реальные решения относительно обеспечения стойкого экономического роста и процветания. Поэтому МСЭ акцентирует внимание на сельских общинах во всем мире, пытаясь донести преимущества ИКТ до самых отдаленных районов.

Половина населения мира – около 3,5 млрд. человек – проживает в сельской местности и отдаленных населенных пунктах, это самые бедные, наименее образованные и наиболее обездолены „родственники” городских жителей. Из них 1,4 млрд. человек принадлежат к самому бедному населению мира, которое имеет минимальный доступ к преимуществам ИКТ.

«Мы не можем допустить, чтобы эта ситуация сохранялась и в дальнейшем. Наступило время глобальных действий, направленных на обеспечение коммуникации и доступа сельских общин к возможностям, которые предоставляют ИКТ», - отметил Х.ТУРЕ.