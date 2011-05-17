ПЖД определила четыре банка для получения краткосрочных кредитов

Приднепровская железная дорога выбрала 4 банка для предоставления финансовых услуг в части привлечения краткосрочных кредитных ресурсов на общую сумму 157,887 млн. грн. сроком на 12 месяцев с момента заключения договора.

Об этом сообщается на сайте Государственные закупки Украины.

В частности, лот №1 на сумму 60 млн. грн. выиграло ПАО «Марфин Банк» (цена акцепта - 8,55 млн. грн. без НДС), лот №2 на сумму 30 млн. грн. - «Райффайзен банк Аваль» (цена акцепта - 4,569 млн. грн.), лот № 3 на сумму 30 млн. грн. - Днепропетровский филиал «Экспресс банка» (цена акцепта - 4,2 млн. грн.), лот № 4 на сумму 37,887 млн. грн. - ПАО «Дочерний банк Сбербанка России» (4,9 млн. грн. без НДС).

Дата акцепта предложений - 13 мая т.г., договоры будут заключены до 10 июня т.г.

Справка УНИАН. Приднепровская железная дорога обслуживает Днепропетровскую и Запорожскую области, Автономную республику Крым и отдельные районы еще пяти областей Украины. Общая протяжность ее колей составляет свыше 3250 километров, из них 58,3% электрифицированы, 83,5% колей оборудовано автоматическим регулированием движения, 90% станций имеют электрическую централизацию. В состав дороги входят четыре дирекции железнодорожных перевозок, перевозочная работа выполняется 244 станциями, из них 4 сортировочные, 7 пассажирских, 67 грузовых, 19 участковых.

По территории Приднепровской железной дороги проходит транспортный коридор, которым перевозятся нефтепродукты.