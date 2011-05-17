Инвестиции в телекоммуникации и почтовую связь Украины составили 800 млн. грн.

Инвестиции в сферу телекоммуникаций и почтовой связи в январе-апреле 2011 года составили 800 млн. грн., из них 98,5% - за счет собственных средств. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации связи.

При этом, за январь-апрель т.г. предприятиями отрасли связи, которые принадлежат к сфере управления Министерства инфраструктуры Украины, освоено свыше 10,8 млн. грн. инвестиций.

По данным Государственной администрации связи, по состоянию на 1 мая 2011 года, уровень проникновения подвижной (мобильного) связи к общему количеству населения составляет около 117,3%, тогда как уровень проникновения фиксированной телефонной связи – 28,2%.

В настоящее время каждый третий украинец является пользователем сети Интернет. Уровень проникновения широкополосного доступа к сети Интернет за 4 месяца составляет 14,6% от общего количества семей в Украине.

Уровень охвата населения Украины государственными программами телерадиовещания составляет: УТ-1 – 94,4%, УТ-2 – 89,4%, УТ-3 – 83,3%, областного вещания – 61,2%; УР-1 – 98,8%, УР-2 – 7,8%, УР-3 – 8,3%, областного радиовещания – 52,3%.

Пятая часть украинских семей пользуется услугами кабельного телевидения.