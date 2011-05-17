«Борисполь» увеличил обслуживание пассажиров на 26%

В январе-апреле 2011 года услугами аэропорта «Борисполь» воспользовалось 2 млн. 310 тыс. пассажиров. против 1 млн. 710 тыс. пассажиров за этот же период в 2010 г., что на 26% больше.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта.

Согласно сообщению, рост производственных показателей предприятия наблюдается и по количеству самолето-вылетов выполненных из аэропорта рейсов - с начала года в аэропорту обслужено 35 568 рейсов (рост 19% по сравнению с 2010 годом), обработано 12 188 тонн грузов и почты (рост 13%).

Напомним, в течение 2010 года аэропорт «Борисполь» принял 6,7 млн. пассажиров, обслужил почти 100 000 рейсов.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт« Борисполь »- крупнейший аэропорт Украины. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Аэропорт находится на пересечении многих воздушных трасс, проходящих из Азии в Европу, Америку и в обратном направлении, и является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы. Из аэропорта «Борисполь» около 50 иностранных и 9 украинских авиакомпаний осуществляют регулярные пассажирские рейсы на более 100 международных и украинских маршрутах.