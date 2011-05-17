«Укрзализныця» направит больше средств на закупку новых локомотивов

«Укрзализныця» будет направлять больше средств на приобретение новых локомотивов и меньше - на ремонт старых, которые будут постепенно выводиться из эксплуатации. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ведомства со ссылкой на гендиректора «Укрзализныци» Владимира КОЗАКА.

Согласно сообщению, количество локомотивов инвентарного парка «Укрзализныци», которые исчерпали установленный заводами-производителями нормативный срок эксплуатации и даже продленный срок службы, подходит к критической черте. Износ электровозов достиг 90%, их средний возраст - 36 лет. Наибольшая степень износа магистральных и маневровых тепловозов - 99% и 96% соответственно. Средний возраст магистральных тепловозов 24 года, а маневровых - 29 лет. Уже исчерпали свой ресурс локомотивы серий ВЛ8, ВЛ60, ВЛ80 и ЧС2. В частности, в наихудшем состоянии в этих электровозах находятся рамы тележек.

Как отмечается в сообщении, чтобы восполнить дефицит локомотивов, в частности, заменить старые электровозы ВЛ8, на техническом совете «Укрзализныци» принято решение определить основными сериями грузовых электровозов постоянного тока для Донецкой железной - 2ЭЛ4, а для Приднепровской - ВЛ-11М6. А также провести капитальный ремонт с модернизацией 20 электровозов ВЛ-11 и передать их из Львовской на Приднепровскую железную дорогу. Для электровозов серии ЧС-2 решено проводить модернизацию, в ходе которой заменять рамы тележек и кузова, а также запланировано постепенно закупать новые машины.

По данным ведомства, в последние два года, исходя из финансовых возможностей железных дорог Украины, было приобретено лишь 45 электровозов и 4 тепловоза при потребности на этот период - 146 электровозов и 26 тепловозов.

При этом в 2011 году из-за старения требует исключения из инвентарного парка 181 магистральный грузовой электровоз постоянного тока ВЛ8, в том числе 72 единицы, которым был продлен срок службы. Все они - 1957-1968 годов постройки. По данным «Укрзализныци», в 2012 году потребует списания 101 электровоз этой серии, в 2013-м - 81, в 2014-м - 86, в 2015-м -53, в 2016-м - 48, в 2017-м - 37, в 2018-м - 34, в 2019-м - 1. За период 2011-2023 гг. весь парк этих электровозов достигнет максимального продленного срока службы и будет списан.

Также в текущем году требуют исключения из инвентарного парка 65 единиц магистральных пассажирских электровозов постоянного тока ЧС-2, из которых все с продленным сроком службы. В 2012-м году необходимо будет списать 38 электровозов этой серии. До 2020 года все локомотивы серии ЧС-2 исчерпают удлиненный срок службы и будут выведены из эксплуатации.