ПЖД отремонтировала к лету 578 вагонов электропоездов

Приднепровская железная дорога отремонтировала к летним пассажирским перевозкам, которые начнутся с 29 мая, 578 вагонов электропоездов.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД, из них 10 вагонов прошли капитальный ремонт.

Все 62 электропоезда, курсирующие по дороге, обеспечены необходимыми средствами пожаротушения и сигнализацией. 76 секций электропоездов оснащены системами аэрозольного пожаротушения и сигнализации СПОС «НИТКА».

Также, по информации пресс-центра ПЖД, было сокращено на 27-38 минут – до 3 часов 1 минуты - время следования в пути двух электропоездов сообщением «Днепропетровск- Донецк». В обратном направлении «Донецк- Днепропетровск» время следования электропоездов сокращено на 22 минуты – до 3 часов 7 минут. Время следования сокращено за счет увеличения скорости электропоездов и уменьшения срока стоянок на станциях маршрута.