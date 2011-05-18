Православной парашютно-десантной школе в Винницкой обл. депутаты подарили самолет Ан-2

Православная парашютно-десантная школа им. цесаревича Алексея, расположенная в райцентре Погребище Винницкой области, получила в подарок от депутатов самолет Ан-2.

Об этом сообщает "Газета по-українськи" (№ 69 от 18 мая 2011 года).

Самолет подарили депутат Донецкого облсовета Олег НАБИЕВ и народный депутат Украины Александр КАСЯНЮК (фракция Партии регионов). Куратор парашютно-десантной школы священник Виктор ХОМЕНКО - бывший десантник, но о своем военном прошлом рассказывать отказывается.

О.НАБИЕВ сообщил, что познакомился со священником в Иерусалиме, и тот попросил о помощи для школы.

Самолет выпустили в 1985 году. За час работы он сжигает 200 л горючего. Вместо авиационного бензина его после капремонта можно заправлять 95-м. О.НАБИЕВ приобрел его за 25 тыс. долларов у хмельницкой авиакомпании.

В школе занимаются 50 учеников. Прыгать можно с 14 лет, с письменного разрешения родителей.

"Вместе с воспитанниками еженедельно приезжаем в Сутиски. Без причастия и исповеди к прыжкам с парашютом не допускаю ни одного. Я сначала колебался относительно девушек. А затем подумал: если они хотят тоже прыгать, то почему нет? В Израиле вон девушки служат в армии. Прыжки очень меняют человека. После полета на мир смотришь другими глазами", - отметил священник.