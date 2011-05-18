В Тернополе на ремонт дорог в городском бюджете заложили 12 млн. грн. – 5% потребности

В Тернополе для ремонта дорог в городском бюджете заложили 12 млн. грн. Как сообщил корреспонденту УНИАН городской председатель Тернополя Сергей НАДАЛ, на капитальный ремонт заложено 7 млн. грн. при потребности в 200 млн. грн., на текущий – 5 млн. грн. при потребности 50 млн. грн. «Еще 20 млн. грн. мы ожидали от дорожного сбора. Благодаря нему в 2010 году мы получили 14 млн. грн. Однако после того, как постановлением Кабмина изменены принципы расчета, мы из области получим максимум 10 млн. грн.», – констатирует С.НАДАЛ.

По его данным, согласно новым принципам распределения дорожного сбора, средства передают в область, после чего их распределяют между районами в соответствии с длиной дорог.

«Тернополь при таких условиях не может претендовать на слишком большую сумму. Поэтому мы планируем привлечь для ремонта дорог кредитные средства, или же будем выпускать облигации. Ведь стоимость ремонта дорог ежегодно растет на 20%, потому если найдем меньшую процентную ставку в банке, то это будет для города выгодно», – сказал С.НАДАЛ.