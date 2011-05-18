Правительственный портал представлен в Facebook
12:24, 18 мая 2011Транспорт/Связь
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Правительственный портал представлен в социальной сети Facebook.
Об этом сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров Украины.
Как отметили в пресс-службе, наполнением страницы будут заниматься сотрудники Департамента массовых коммуникаций и связей со СМИ Секретариата Кабмина.
Отвечая на вопросы журналистов, вице-премьер-министр, министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ сообщил, что он свою личную страницу на Facebook ведет самостоятельно. “Веду сам на 99,9%”, - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.
Он отметил, что в основном бывает на Facebook после 21.00, однако компьютер включен у него целый день.
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