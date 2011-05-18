ДЖД назначила пять дополнительных поездов в крымском направлении

С целью удовлетворения потребностей пассажиров во время «горячего» летнего сезона Донецкая железная дорога назначила пять дополнительных поездов на Крымский полуостров. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

Согласно сообщению, поезд № 277/278 Донецк-Симферополь начнет ежесуточное курсирование с 11 июля по 31 августа. Отправление из Донецка в 12.57, прибытие в Симферополь в 22.40, отправление из Симферополя в 1.30, прибытие в Донецк в 11.50.

Поезд № 419/420 Луганск-Дебальцево-Феодосия (Айвазовская) начнет курсирование по четным датам с 10 июня по 18 сентября. Отправление из Луганска в 15.30, прибытие в Феодосию в 8.08, отправление из Айвазовской в 15.10, прибытие в Луганск в 8.08.

Поезд № 427/428 Ясиноватая-Феодосия (Айвазовская) начнет курсирование по нечетным датам с 3 июля по 29 августа. Отправление из Ясиноватой в 20.06, прибытие в Феодосию в 8.08, отправление из Айвазовской в 15.10, прибытие в Луганск в 3.54.

Поезд № 435/436 Луганск-Симферополь начнет курсирование с 3 июня по отдельным датам, в июне только по нечетным датам. Отправление из Луганска в 21.04, прибытие в Симферополь в 11.43, отправление из Симферополя в 14.16, прибытие в Луганск в 5.10. Поезд № 438/437 Донецк-Симферополь начнет курсирование с 15 июля по отдельным датам. Отправление из Донецка в 1.22, прибытие в Симферополь в 11.43, отправление из Симферополя в 14.16, прибытие в Донецк в 0.39.