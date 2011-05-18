В Киеве реконструируют улицу Набережно-Крещатицкую
13:22, 18 мая 2011Транспорт/Связь
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В 2011 году будет разработана проектно-сметная документация и осуществлена реконструкция проезжей части улицы Набережно-Крещатицкой в районе Почтовой площади с демонтажем трамвайных путей на участке от ул. Игоревской до Набережного шоссе, 2.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.
Заказчик работ, коммунальная корпорация «Киевавтодор», на конкурсных торгах определит генеральную проектную и генеральную подрядную организации на выполнение этих работ, разработает, согласует и утвердит проектно-сметную документацию.
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