В Киеве реконструируют улицу Набережно-Крещатицкую

В 2011 году будет разработана проектно-сметная документация и осуществлена реконструкция проезжей части улицы Набережно-Крещатицкой в районе Почтовой площади с демонтажем трамвайных путей на участке от ул. Игоревской до Набережного шоссе, 2.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Заказчик работ, коммунальная корпорация «Киевавтодор», на конкурсных торгах определит генеральную проектную и генеральную подрядную организации на выполнение этих работ, разработает, согласует и утвердит проектно-сметную документацию.