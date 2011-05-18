«Укрзализныця» вводит автоматизированные системы отбора проводников и поездных бригад

С 1 июля 2011 г. «Укрзализныця» вводит автоматизированные системы отбора кандидатов на вакантные рабочие места работников поездных бригад и формирования поездных бригад.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре «Укрзализныци», предусмотрено, что автоматизированные системы будут выбирать кандидатов из сформированного кадрового резерва. На втором этапе из базы проводников автоматизированная система по принципу случайных чисел будет формировать бригады проводников на тот или иной маршрут. Кроме того, через определенный промежуток времени в автоматическом режиме будет происходить ротация экипажа.

Согласно сообщению, такие меры вводятся с целью беспристрастного отбора кандидатов на работу, совершенствования процесса расстановки работников поездных бригад, улучшения трудовой дисциплины и квалификационного уровня обслуживающего персонала пассажирского хозяйства. При этом в «Укрзализныце» уверены, что исключение человеческого фактора из процесса отбора проводников и назначение их на определенные маршруты будет способствовать улучшению уровня обслуживания пассажиров и уменьшению количества нарушений.

Как отмечают в ведомстве, в целом, одним из приоритетов своей деятельности руководство «Укрзализныци» ставит широкое применение автоматизированных систем и процессов, которые позволяют избежать субъективного влияния должностного лица на процесс принятия решений.