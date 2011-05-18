“Аэропорт Хмельницкий” планируют выставить на продажу
Коммунальное предприятие “Аэропорт Хмельницкий” будет выставлено на приватизацию.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Хмельницкого областного совета Николай ДЕРИКОТ на сессии областного совета.
“Аэропорт сейчас в тяжелом состоянии. Во-первых, взлетно-посадочная полоса не отвечает европейским требованиям, а нуждается в расширении и модернизации. Во-вторых, это коммунальное предприятие, которое принадлежит облсовету, в течение последних пяти лет работает убыточно, есть существенные долги по выплате заработной платы. Поэтому мы приняли решение включить его в областную программу приватизации объектов совместной собственности территориальных общин”, - сказал он.
По словам Н. ДЕРИКОТА, чтобы возобновить работу и принимать регулярные рейсы, в аэропорт нужно вложить 200 млн. грн. Таких средств нет ни в областном бюджете, ни в бюджете Хмельницкого.
Он отметил, что перед приватизацией КП “Аэропорт Хмельницкий” должно пройти экспертную оценку.
“Пока нет инвестора, трудно говорить, какой пакет акций предприятия будет выноситься на приватизацию”, - сказал Н.ДЕРИКОТ.
Кроме того, сегодня решением сессии областного совета уволен с должности директора коммунального предприятия “Аэропорт Хмельницкий” Вадим ЯКИМЧУК.