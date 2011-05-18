Польский правительственный Ту-154 совершил первый после ремонта полет

Второй польский правительственный самолет Ту-154 вчера совершил первый после генерального ремонта в России полет с высокопоставленными лицами на борту.

Как сообщил корреспонденту УНИАН в Польше пресс-секретарь Министерства обороны Польши Януш СЕЙМЕЙ, самолет, на борту которого находился министр обороны Богдан КЛИХ, доставил польских миротворцев в Косово.

Я.СЕЙМЕЙ отметил, что “РосАвианадзор”, который в марте рекомендовал прекратить эксплуатацию самолетов Ту-154, подтвердил безопасность полетов на польском самолете.

“Все работы, какие они рекомендовали для самолетов Ту-154, в этом самолете выполнены во время последнего генерального ремонта”, - сказал он.

По словам Я.СЕЙМЕЯ, самолет могут использовать канцелярии Президента Польши, премьер-министра, председателя Сейма и Сената, а решение будут принимать сами чиновники.

“С нашей стороны нет никаких препятствий, чтобы этот самолет вернулся на службу, в том числе для перевозки самых высоких должностных лиц”, - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Ту-154 под номером 102, который вернулся в Польшу после генерального ремонта на российском заводе в Самаре в сентябре 2010 года, использовался все это время только для тренировочных полетов.

В феврале власть Польши сообщила о поломке одному из приборов отремонтированного самолета, а в марте была запрещена его эксплуатация.

Польша имела в распоряжении два самолета Ту-154, способных выполнять трансатлантические рейсы. Один из них с Президентом Польши Лехом Качиньским и группой высокопоставленных лиц на борту разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском.