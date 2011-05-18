В Тернополе состоялась презентация автобуса «Богдан-А20111»

В Тернополе состоялась первая в Украине презентация нового автобуса «Богдан-А20111».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольского горсовета, эти автобусы оборудованы современными электронными системами, которые дают возможность осуществлять автоматический контроль пассажиров благодаря системе карточного расчета, а также будут демонстрировать место нахождения автобуса благодаря системе GPS-навигации. Кроме этого, в отличие от тех «Богданов», которые сейчас курсируют Тернополем, новый автобус рассчитан на 48 пассажиров вместо 32, в частности в нем 24 сидения вместо 15-ти в более старых моделях.

Вместе с тем, по данным вице-президента корпорации «Богдан» Владимира ГУНЧАКА, новый городской автобус в базовой модели будет стоить 400 тыс. грн., тогда как его предшественники – 385 тыс. грн.

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. Корпорация объединяет в себе мощности для производства автобусов и троллейбусов, легковых авто, грузовой и коммерческой техники, а также имеет разветвленную торгово-сервисную сеть.

Производственные мощности корпорации «Богдан позволяют изготовлять 120-150 тыс. легковых автомобилей, до 9 тыс. автобусов и троллейбусов всех классов, а также около 15 тыс. грузовиков и специальной техники в год. Заводы компании расположены в Луцке, Черкассах и Крыму.