В Крыму грузоперевозки морским транспортом снизились, пассажироперевозки – выросли

В январе-апреле 2011 г. водный (морской) транспорт Автономной Республики Крым уменьшил объемы перевозки грузов на 6,1%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в АРК, заказчикам в январе-апреле 2011 г. доставлено 171 тыс. тонн грузов, из которых 59,7% приходится на внутреннее сообщение. Общий объем выполненной транспортной работы увеличился в 3,5 раза и составил 37,3 млн. т/км, увеличение грузооборота произошло только в заграничном сообщении.

Объемы перевозок пассажиров морским транспортом в Крыму выросли в январе-марте на 24,2% - до 106,9 тыс. человек. На общий рост повлияло увеличение спроса как на международные, так и на внутренние пассажирские перевозки. В заграничном сообщении (которое формирует 96,4% общего объема перевозок пассажиров морским транспортом) перевезено 103 тыс. пассажиров, что на 20,2% больше, чем в январе-апреле 2010 года. Пассажирооборот в сравнении с январем-апрелем 2010 г. увеличился на 48,2% и составил 0,6 млн. пасс. км.

Как сообщал УНИАН, в Крыму в январе-марте 2010 г. грузоперевозки морским транспортом сократились на 26,3% - до 98,0 тыс. тонн, пассажироперевозки – выросли на 23,5% - до 72,1 тыс. пассажиров.