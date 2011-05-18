«Укрзализныця» в ближайшие 5 лет исключит из парка более 34 тыс. полувагонов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ведомства.

Как отмечается в сообщении, для «Укрзализныци» сегодня достаточно острым остается вопрос отставания темпов приобретения и списания полувагонов. В частности, на протяжении 2011-2015 гг. 16,2 тыс. полувагонов отработают продленный срок эксплуатации и будут удалены из инвентарного парка. Также за этот период полностью амортизируются еще 18,5 тыс. полувагонов. Таким образом, специалисты ведомства отмечают, что для содержания парка полувагонов на нынешнем уровне необходимо в течение 2011-2015 годов закупить 34,5 тыс. полувагонов на сумму 23 млрд. грн.

Согласно сообщению, «Укрзализныця» в настоящее время не имеет возможности закупить такое количество вагонов. В частности, в 2011 году предусмотрено приобрести 1260 полувагонов.

Как подчеркивается в сообщении, полувагоны являются наиболее востребованными в парке, и от их наличия в значительной степени зависит перевозочная способность железных дорог Украины. К примеру, в 2010 году в полувагоны было погружено 73% общих объемов грузов - 260,9 тыс. тонн.

В то же время в сообщении отмечается, что для сохранения дефицитных полувагонов и обеспечения перевозки грузов железнодорожники продлевают нормативно установленный срок их эксплуатации после технического обследования научными организациями путем капитального и других видов ремонта. На сегодня благодаря проведенным ремонтам используются сверх нормативного срока 42% общего количества полувагонов - 25,3 тыс. единиц.

Кроме того, недостаточное количество инвентарных полувагонов частично компенсируется эксплуатацией частных вагонов, которые в общем рабочем парке составляют 31,4%. При этом специалисты ведомства прогнозируют, что к 2015 году число частных полувагонов в общем парке в Украине возрастет до 38% вследствие закупки новых.

Справка УНИАН. Инвентарный парк полувагонов «Укрзализныци» составляет 59,8 тыс. единиц — около половины всего инвентарного парка. За последние 10 лет парк полувагонов сократился на 22,9 тыс. единиц из-за списания вагонов с истекшим сроком службы, техническое состояние которых не соответствовало требованиям перевозки грузов и не обеспечивало безопасность движения поездов. При этом за этот период было приобретено 5,7 тыс. полувагонов.