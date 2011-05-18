Мининфраструктуры будет повышать квалификацию операторов

Министерство инфраструктуры будет повышать квалификацию операторов для продажи единых электронных билетов на транспорте.

Как сообщает пресс-служба министерства, операторы почтовых отделений, через которые осуществляется продажа электронных билетов на железнодорожный и автомобильный виды транспорта в междугородном сообщении, будут повышать свою квалификацию.

Такое решение было принято по итогам совещания с участием руководителей отделов маркетинга дирекций «Укрпочты» и ГП «Расчетный центр Минтранссвязи», которые занимаются реализацией внедрения в Украине автоматизированной системы "Единый электронный билет".

В частности, в течение месяца операторы почтовых отделений будут изучать основы маркетинга по предоставлению услуги по продаже билетов.

Дополнительно планируется провести проверку уровня готовности операторов почтовых отделений к предоставлению услуги по продаже билетов, а при необходимости - дополнительные курсы обучения с участием представителей ГП «Расчетный центр Минтранссвязи».

Напомним, в мае т.г. была закончена работа по редизайну сайта ГП «Расчетный центр Минтранссвязи», где можно приобрести Единый электронный билет на разные виды транспорта. При этом при покупке железнодорожных и автобусных билетов через Интернет на сайте центра стало возможным рассчитываться карточками Национальной системы массовых электронных платежей (НСМЭП), кроме карточек MasterCard и Visa.

По данным Мининфраструктуры, в ближайшее время будет открыта возможность приобрести авиабилеты, а также выбрать и заказать место в гостинице.