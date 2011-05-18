ОЖД подготовит свыше 700 пассажирских вагонов к летним перевозкам

Одесская железная дорога подготовит 726 пассажирских вагонов к периоду летних перевозок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

Согласно сообщению, сейчас железнодорожники подготовили почти 600 вагонов в пассажирских вагонных депо и на участках станций Знаменка, Одесса-Главная, Николаев и Т. Шевченко. Системой кондиционирования воздуха оснащены 296 вагонов.

Кроме того, на период летних пассажирских перевозок для обслуживания дополнительных поездов на работу Одесской железной дорогой приняты 516 проводников. Они будут обслуживать пассажиров в поездах дальнего и пригородного сообщения. При этом у каждого из них есть возможность получить постоянную работу на ОЖД.

Также на железную дорогу будут приняты 19 начальников поездов и 20 поездных электромехаников. Еще 187 работников будут приняты на работу из кадрового резерва Одесской железной дороги.

Для обеспечения максимально комфортных и безопасных условий для пассажиров ОЖД закупила дополнительные комплекты постельного белья, штор, посуды, средств первичного пожаротушения и комплектов ремней безопасности для перевозки детей на верхних полках.