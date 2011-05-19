Тверской вагонзавод отправил КТЖ 22 вагона

Крупнейшее предприятие России и СНГ по производству различных типов пассажирских вагонов локомотивной тяги ОАО "Тверской вагоностроительный завод" (ТВЗ, входит в состав ЗАО "Трансмашхолдинг") в рамках контракта, подписанного в декабре 2010 года, отправило Казахстанским железным дорогам ("Казахстан темир жолы") 22 вагона, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Трансмашхолдинг".

В частности, КТЖ было поставлено 12 купейных, 8 плацкартных и 2 штабных вагона.

"Поставка тверских пассажирских вагонов в Казахстан стала первой после распада Советского Союза", - отмечается в сообщении.

Кузова вагонов выполнены из нержавеющей стали, что позволяет эксплуатировать их на протяжении 40 лет. В вагонах установлены системы кондиционирования воздуха, кузова имеют повышенную звукоизоляцию.

Тверской вагоностроительный завод, основанный в 1898 году, выпускает пассажирские вагоны локомотивной тяги для скоростей движения до 160 км/ч и до 200 км/ч, грузовые вагоны и вагоны специального назначения, тележки для пассажирских вагонов, колесные пары для пассажирских и грузовых вагонов, а также запасные части к пассажирским вагонам.