В новом графике СНГ запланировано курсирование 245 пар международных поездов

В новом графике СНГ запланировано курсирование 245 пар международных пассажирских поездов, 63 пары пригородных пассажирских поездов международного сообщения, а также курсирование 510 прицепных и беспересадочных международных пассажирских вагонов и 50 почтово-багажных вагонов по 48 маршрутам. Как сообщает пресс-центр Белорусской железной дороги, новый график будет введен в действие 29 мая 2011 года. Решение о его вводе будет принято на 54-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ, которое сегодня проходит в Хельсинки (Финляндия). Как уточнили в пресс-центре "Укрзализныци", делегацию украинских ж/д возглавляет первый заместитель ведомства Николай Сергиенко.

В заседании также принимают участие ассоциированные члены Совета, представляющие железные дороги Болгарии, Латвии и Финляндии, и руководители ж/д администраций Литвы и Эстонии.

В Хельсинки планируется рассмотреть 14 вопросов, среди которых также принятие нового графика движения грузовых поездов на сети железных дорог государств-участников Содружества, внедрение электронного документоооборота и проч.