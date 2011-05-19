В феврале-апреле БЖД продала через сеть Интернет более 1300 билетов

С февраля по апрель Белорусская железная дорога продала через сеть Интернет более 1300 билетов, сообщает пресс-центр БЖД.

Опытная эксплуатация онлайн-систему продажи проездных документов по банковским карточкам через сеть Интернет с использованием системы «Интернет-банкинг» ОАО «АСБ Беларусбанк» была запущена на дороге 10 февраля. Воспользоваться покупкой билета через Интернет можно в период от 45 суток и не позднее, чем за 1 час до отправления поезда.

Получить проездные документы можно в кассах Белорусской железной дороги в любое удобное время до отправления поезда.

Пока услуга доступна лишь обладателям пластиковых карт ОАО «Беларусбанк», которые являются зарегистрированными клиентами системы «Интернет-банкинг», отмечают в пресс-центре.