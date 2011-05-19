При крушении самолета в Аргентине погибли 22 человека

Все 22 человека на борту самолета погибли при крушении в Аргентине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аргентинский телеканал C5N. В эфире телеканала прозвучало заявление официального представителя авиакомпании Sol, которой принадлежит разбившийся самолет.

По предварительным сведениям, двухмоторный самолет Saab 340, рассчитанный на 40 человек, вылетел из города Неукен в город Комодоро-Ривадавия в 20.08 по местному времени.

Это был чартерный рейс для сотрудников нефтегазовой компании. На борту самолета находились 19 пассажиров, в том числе несовершеннолетний ребенок, два пилота и стюардесса.

В 20.50 по местному времени пилот в последний раз связался с диспетчером, сообщив о неполадках с мотором. По свидетельству очевидца, в 22.35 самолет упал на землю возле небольшого поселка Прауанийеу и взорвался.

На месте трагедии работают спасатели, пожарники и несколько машин «скорой помощи».