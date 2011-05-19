В 2011 году БЖД отремонтирует свыше 576 км пути

В 2011 году Белорусская железная дорога планирует отремонтировать 576,6 км пути. Как сообщает пресс-центр дороги, из них на 207,6 км предусмотрен восстановительный ремонт, на остальных 369 км – средний ремонт.

В январе-апреле текущего года было отремонтировано более 57 км пути. В том числе, восстановительный ремонт с полным обновлением элементов верхнего строения (рельсов, скреплений, шпал и балласта) был проведен на 22,1 км пути при задании – 21,1 км, средний ремонт выполнен на 35 км (задание – 27,8). Кроме этого, по итогам четырех месяцев было уложено 28,8 км плетей бесстыкового пути.

Как отмечают в дороге, также проводится регулярная работа по укладке стрелочных переводов на железобетонных брусьях, бесстыкового пути на железобетонных шпалах и пружинных рельсовых скреплениях.

В 2010 году было отремонтировано 534,1 км железнодорожного пути. Благодаря проведенным ремонтным работам была увеличена скорость пассажирских поездов, в частности, на отдельных участках Минск – Брест – до 140 км/ч; Калинковичи – Лунинец – до 120 км/ч; Барановичи – Лида – до 100 км/ч.