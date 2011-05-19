Верховная Рада приняла Воздушный кодекс Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 299 из 390 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале

В Кодексе предусмотрено, что с целью обеспечения безопасности полетов, надежности эксплуатации воздушных судов и их технического обслуживания эксплуатант воздушных судов и организация по техническому обслуживанию должны иметь на постоянной основе больше 50 процентов авиационного персонала для выполнения летной эксплуатации воздушных судов и их технического обслуживания соответственно.

С целью обеспечения безопасности полетов, надежности эксплуатации воздушных судов и обеспечения бесперебойной работы транспортной системы Украины в части транспортных воздушных перевозок эксплуатант коммерческой авиации должен обеспечить финансовую возможность в соответствии с авиационными правилами Украины и эксплуатацию не менее двух воздушных судов.

С целью обеспечения безопасности авиации и общества уполномоченный орган по вопросам гражданской авиации может устанавливать ограничение или запрет на полеты иностранных авиаперевозчиков на основании результатов проверок воздушных судов таких авиаперевозчиков в случае их несоответствия стандартам Международной организации гражданской авиации.

Кроме того в Кодексе предусмотрено, что в случае, если разработчик, производитель не исполняет своих обязанностей по сопровождению эксплуатации изделий авиационной техники, компонентов и оборудования, поддержки их летной пригодности, уполномоченный орган по вопросам гражданской авиации принимает необходимые меры для обеспечения безопасности полетов и летной пригодности соответствующих воздушных судов путем: запрещения эксплуатации экземпляров или типа изделий авиационной техники, компонентов и оборудования; принятия ответственности на себя за выполнение указанных функций; определения ответственной организации за выполнение таких функций.

Уполномоченный орган по вопросам гражданской авиации устанавливает квалификационные требования, дает согласование и отменяет согласование кандидатур руководителей субъектов авиационной деятельности, представителей руководящего состава субъектов, несущих ответственность за безопасность авиации, систему управления качеством согласно авиационным правилам Украины. Согласование кандидатур руководителей субъектов авиационной деятельности, которые не имеют авиационного образования, предоставляется после прохождения ими подготовки в соответствии с этим Кодексом.

В кодексе дается определение, в частности, что катастрофа – авиационное происшествие с человеческими жертвами, приведшее к гибели или исчезновению без вести кого-то из пассажиров, членов экипажа или третьих лиц, а также в случае получения ими телесных повреждений со смертельным исходом во время: а) пребывания на этом воздушном судне; б) непосредственного столкновения с любой частью воздушного судна, включая отделившиеся от этого воздушного судна; в) непосредственного действия струи газов реактивного двигателя; г) исчезновения без вести воздушного судна. К катастрофам принадлежат также случаи гибели кого-то из лиц, находившихся на борту, в процессе их аварийной эвакуации из воздушного судна. В случае получения телесных повреждений, вследствие которых на протяжении 30 суток со времени авиационного происшествия наступила смерть, они классифицируются как телесные повреждения со смертельным исходом.

В Кодексе также отмечается, что воздушные суда пересекают государственную границу Украины согласно порядку, установленному Положением об использовании воздушного пространства Украины, в специально выделенных маршрутах обслуживания воздушного движения, ведомости о которых публикуются в документах аэронавигационной информации. Перечень маршрутов обслуживания воздушного движения для пересечения государственной границы Украины утверждается уполномоченным органом по вопросам гражданской авиации по согласованию с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины и Администрации Государственной пограничной службы Украины. Пересечение государственной границы Украины вне маршрутов обслуживания воздушного движения запрещается, кроме случаев, установленных этим Кодексом. Пересечение государственной границы Украины вне маршрутов разрешается: а) с разрешения Генерального штаба Вооруженных сил Украины по согласованию с Администрацией Государственной пограничной службы Украины; бы) аварийно-спасательным и аварийно-восстановительным службам во время возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных большими авариями, катастрофами и стихийным бедствием по представлению Министерства иностранных дел Украины с разрешения Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В Кодексе отмечено, что не подлежат регистрации в Государственном реестре гражданских воздушных судов Украины: 1) воздушные суда, взлет которых осуществляется с помощью ног пилота (дельтапланы, парапланы, мотопарапланы и т. п.); 2) метеорологические радиозонды и шары-пилоты, которые используются исключительно для метеорологических нужд; 3) беспилотные неуправляемые аэростаты без полезного груза; 4) беспилотные воздушные суда, максимальный взлетный вес которых не превышает 20 килограммов, и которые используются для развлечений и спортивной деятельности.

Воздушное судно исключается из Государственного реестра гражданских воздушных судов Украины в случае: 1) прекращения эксплуатации типа воздушного судна; 2) представления владельцем воздушного судна или уполномоченным им лицом заявки на исключение воздушного судна из Государственного реестра гражданских воздушных судов Украины; 3) непродление действия сертификата летной пригодности или разрешения на выполнение полетов на протяжении 24 месяцев; 4) прекращения договора аренды или лизинга такого воздушного судна. В случае исключения воздушного судна из Государственного реестра гражданских воздушных судов Украины, регистрационное удостоверение теряет силу.

В Кодексе предусмотрено, что если пассажирам отказано в перевозке против их воли, перевозчик должен выплатить им компенсацию в таких размерах: 250 евро – для рейсов дальностью до 1500 километров; 400 евро – для рейсов дальностью от 1500 до 3500 километров; 600 евро – для рейсов дальностью свыше 3500 километров. Перевозчик имеет право уменьшить размер компенсации, определенной в части пятой этой статьи, на 50 процентов, если пассажиру предлагается замена маршрута перевозки в его пункт назначения альтернативными рейсами, время прибытия которых не превышает запланированный: на два часа - относительно всех рейсов дальностью до 1500 километров; или на три часа - для всех рейсов дальностью от 1500 до 3500 километров.

В соответствии с Кодексом, пассажир имеет право на компенсацию, если он не информирован об отмене рейса: по меньшей мере, за две недели до запланированного времени отправления; в период не более чем за две недели и не менее чем за семь дней до запланированного времени отправления и предложения изменения маршрута, который даст возможность отправиться из пункта отправления не позже чем за два часа до запланированного времени отправления и прибыть в конечный пункт назначения не позже чем через четыре часа после запланированного времени прибытия; меньше чем за семь дней до запланированного времени отправления и предложения изменения маршрута, что даст возможность отправиться из пункта отправления не позже чем за час до запланированного времени отправления и прибыть в конечный пункт назначения не позже чем через два часа после запланированного времени прибытия.