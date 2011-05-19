ЕБРР предоставит КТЖ 100-200 млн. долл. на энергоэффективность

ЕБРР предоставит «Қазақстан темір жолы» (Казахстанские железные дороги) 100-200 млн. долл. на повышения энергоэффективности национального перевозчика. Об этом сообщает пресс-служба КТЖ.

Соответствующий меморандум подписали на этой неделе в Астане президент АО «НК «Қазақстан темір жолы» Аскар Мамин и президент ЕБРР Томас Миров. Инвестиции, в частности, будут направлены на внедрение автоматизированной системы учета и контроля расхода топлива подвижного состава, применение альтернативных источников энергии.

Кроме того, стороны намерены сотрудничать в вопросах разработки нормативной документации по проблемам повышения энергоэффективности и экоустойчивости.

"Стратегия развития компании, рассчитанная до 2020 года, предполагает ориентирование на энергоэффективность деятельности национального железнодорожного перевозчика и минимизацию экологического воздействия. Для нас очень ценно, что нашим стратегическим партнером в реализации этой задачи выступает Европейский банк реконструкции и развития, - отметил президент АО «НК «ҚТЖ» Аскар Мамин.

Предполагается, что инвестиционная программа по энергоэффективности КТЖ будет сформирована к концу 2011 года.

За последние несколько лет ЕБРР подписал три соглашения с ҚТЖ на суму более 350 млн. долл. США на модернизацию вагонного парка и улучшения общего транзитного потенциала страны.