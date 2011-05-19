Тренажер Ан-148 уровня D получил сертификат

ГП «Антонов» сегодня получило сертификат на комплексный тренажер уровня D регионального пассажирского самолета нового поколения Ан-148.

Как передает корреспондент УНИАН, сертификат вручил на предприятии вице-премьер-министр, министра инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ.

Документ выдан Госавиаадминистрацией на основе проведенных испытаний, доказавших соответствие тренажера нормам, принятым в Украине и гармонизированным с европейскими нормами.

По словам вице-президента, заместителя генерального конструктора ГП «Антонов» Александра КИВЫ, тренажер стал первым на постсоветском пространстве тренажером такого уровня.

Он был разработан и построен специалистами ГП «Антонов». Его стоимость – около 15 млн. долл., и он позволяет полностью имитировать ситуации, которые происходят в полете, включая всевозможные отказные ситуации. При этом применение таких тренажеров позволяет значительно повысить уровень подготовки летных экипажей.

По данным ГП «Антонов», в настоящее время предприятие оказывает помощь российской компании «Транзас» в создании такого тренажера.

Справка УНИАН. Ан-148 – семейство самолетов, предназначенных для пассажирских, грузопассажирских и грузовых перевозок на региональных и ближнемагистральных линиях. Разработчиком самолета являлся АНТК им. Антонова.

Государственное предприятие «Антонов» (Киев) создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

АНТК им. Антонова основано в 1946 году. Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимал участие АНТК им. Антонова, – Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 и другие.

ГП «Антонов» является правопреемником всех прав и обязанностей ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» и на сегодня состоит из главного предприятия и двух филиалов (филиал «Серийный завод «Антонов» и филиал «Антонов-Агро»).