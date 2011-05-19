Колесников допускает создание "Укрзализныцей" и «Борисполем» совместной службы такси

Вице-премьер-министр, министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ допускает создание "Укрзализныцей" и аэропортом «Борисполь» совместной службы такси

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам.

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, это необходимо для наведения порядка, в частности, он указал на наличие проблем с такси в аэропорту «Борисполь».

Относительно создания единой службы такси Б.КОЛЕСНИКОВ отметил: «На сегодняшний день мы не нашли ни одной службы такси, которая располагает более 300 машин, которые оборудованы кондиционерами, счетчиками и системами, которые принимают платежные карты. Если нет – на этой неделе уже решается вопрос о том, что "Укрзализныця" вместе с «Борисполем» для центрального ж/д вокзала в Киеве и в «Борисполе» сделают свою службу такси».

При этом Б.КОЛЕСНИКОВ критически высказался по поводу того, что таксисты ищут пассажиров в терминалах аэропорта, отметив, что в новом строящемся терминале D будет другая система. «Там нельзя будет подъехать к зоне прилета несертифицированному такси, там будут чипы стоять», - сказал министр.