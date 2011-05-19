За четыре месяца повреждено более трех тысяч вагонов «Укрзализныци»

За 4 месяца этого года из-за нарушении технических условий при выполнении грузовых операций и правил эксплуатации при маневровой и поездной работе железнодорожники выявили 3082 случая повреждения грузовых вагонов, что на 815 больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Как сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци», прежде всего, порча вагонов происходит на подъездных путях грузовладельцев и грузополучателей.

Наибольшее количество повреждений – 1584 случаев (51%) - зафиксировано в морских торговых портах и на железных дорогах Словакии, Венгрии, Польши во время выгрузки грузов с помощью грейферных кранов, что приводит к повреждению люков, листов перекрытия, кузовов и других внутренних элементов конструкции вагона.

Напомним, «Укрзализныця» неоднократно обращалась к руководству портов и предприятий с требованием вместо грейферных кранов использовать для выгрузки эстакады и вагоноопрокидыватели.

По мнению железнодорожников, для того чтобы сделать невозможным повреждение вагонов во время грузовых операций, необходимо провести комплекс мероприятий. В частности, грузовладельцам и грузополучателям необходимо переоснастить грузовые фронты современными средствами механизированной выгрузки, среди которых строительство эстакад, установка вагоноопрокидывателей, применение современных кранов-манипуляторов и т.д. Также железнодорожники инициируют введение жесткой специализации портов с предоставлением преимущества предприятиям, которые применяют более прогрессивные методы проведения грузовых работ и усиление ответственности за повреждение вагонов, и в первую очередь из-за экономической составляющей.