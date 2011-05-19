В ближайшие 5 лет Укрзализныце необходимо закупить 275 локомотивов

Для обновления парка тягового подвижного состава на протяжении 2011-2015 гг. Укрзализныце необходимо приобрести 275 локомотивов: 250 электровозов и 25 тепловозов. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ведомства.

Как уточнили в пресс-службе со ссылкой на Главное управление локомотивного хозяйства Укрзализныци, это лишь среднесрочная перспектива, поскольку сегодня средний износ парка тепловозов составляет 97%, электровозов - 90%. Потребности в обновлении электровозов будут расти не только через исчерпанный ресурс, но и через переход из тепло- на электротягу в связи с внедрением ускоренного движения поездов. В частности, на протяжении 2011-2015 гг. из инвентарного парка в связи с изношенностью будут изъяты 195 электровозов и 340 тепловозов.

Как напоминают в Укрзализныце, в соответствии с Комплексной программой обновления ж/д подвижного состава Украины на 2008-2020 годы, в период 2008-2010 гг. планировалось приобрести 146 электровозов и 26 тепловозов. Однако за этот срок было закуплено всего 45 электровозов (в 2008 г. - 34 электровоза, в 2009 г.- 4, в 2010 г. - 7) и 4 тепловоза (в 2008 г.)

Значительное старение парка локомотивов, которое прогрессирует, и невозможность его быстрого обновления за счет закупки нового тягового подвижного состава только за собственные средства вынуждают Укрзализныцю прибегать к капитальным ремонтам локомотивов с удлинением установленного заводами-производителями нормативного срока их службы, подчеркивают в ведомстве.

На данное время на железных дорогах Украины эксплуатируются магистральные грузовые, пассажирские и маневровые тепловозы; магистральные грузовые и пассажирские электровозы. В целом инвентарный парк тягового подвижного состава насчитывает 2447,5 тепловозов и 1863 электровоза. В эксплуатации находятся 1454,5 тепловозов и 1271 электровоз.

Подавляющую часть парка составляют электровозы ВЛ8, ВЛ10, ВЛ11, ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82, ЧС2, ЧС4, ЧС7, ЧС8, магистральные тепловозы 2ТЕ116, 2ТЕ10, 2М62, ТЕП70 маневровые тепловозы ЧМЕ3 и другие локомотивы, спроектированные и изготовленные в 50-60 годах прошлого века.

Большинство локомотивов, которые эксплуатируются, требуют на 40-60% больше расходов на техобслуживание и ремонты, имеют низкую экономичность в сравнении с современными образцами. Кроме того, большинство из них через свою предельную конструктивную скорость не может обеспечить движение грузовых и пассажирских поездов со скоростями до 100 и 140 км/час соответственно.