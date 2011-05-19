Деньги на строительство харьковского метро будут выделены не раньше июня

Деньги на строительство новой станции харьковского метро «Победа» будут предусмотрены после пересмотра государственного бюджета Украины в июне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции заявил глава Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН.

«У меня был разговор с первым вице-премьером Украины Андреем Петровичем КЛЮЕВЫМ. Он заверил, что с поступлением финансов необходимые средства, приблизительно 200 млн. грн., на строительство станции метро «Победа» будут учтены», - сказал М.ДОБКИН.

Он отметил, что в случае поступления средств в июне, масштабные работы по строительству новой станции начнутся в июле.

Губернатор подчеркнул, что сроки открытия станции «Победа» не перенесены, и, как и раньше, это запланировано на 2012 год.

Как сообщал УНИАН, согласно информации на сайте Счетной палаты Украины, в Государственной программе подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, начиная с 2011 года, финансирование строительства метрополитена в Харькове не предусмотрено.

Справка УНИАН. «Проспект Победы» - будущая 30-я станция Харьковского метрополитена. Она будет расположена на Алексеевской линии метро, сразу за станцией «Алексеевская», и станет конечной остановкой на этой линии. Возле станции расположен Алексеевский рынок, трамвайная линия по проспекту Победы и разворотное троллейбусное кольцо.

Харьковский метрополитен второй по количеству станций и длине линий в Украине. Перевозит за год до 282 млн. пассажиров. Метрополитен введен в эксплуатацию 23 августа 1975 года. Общая длина линий составляет около 35,6 км. В настоящее время харьковское метро насчитывает 29 станций, которые расположены на трех линиях: Холодногорско-Заводской, Салтовской и Алексеевской.