Янукович в Закарпатье посетил автопредприятие «Еврокар»

В рамках рабочей поездки в Закарпатье Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ посетил частное акционерное общество «Еврокар», расположенное в с. Соломоново Ужгородского района.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, В.ЯНУКОВИЧ ознакомился с автомобильным производством предприятия. В частности, в сварочном цехе «Еврокара» Президенту продемонстрировали технологию сварки кузовов автомобилей.

В.ЯНУКОВИЧА также ознакомили с перспективами развития индустриального парка автомобильной промышленности «Соломоново».

*** Созданное в 2000 году ПРАО "Еврокар" производит автомобили, узлы, детали и принадлежности для автомобилей и их двигателей, осуществляет техническое обслуживание автомобилей, а также оптовую и розничную торговлю ими.

На протяжении 2001-2010 гг. на предприятии производились автомобили Škoda, Volkswagen, Audi, SEAT. В настоящее время осуществляется производство автомобилей всего модельного ряда марки Škoda. Предприятие оснащено современным промышленным оборудованием ведущих европейских производителей.

Персонал, занятый непосредственно на производстве автомобилей, прошел специальное обучение в Чехии на предприятиях Skoda Auto a.s. На заводе работает учебно-методическое подразделение по подготовке кадров, проводится аттестация персонала, рабочих мест и условий труда.