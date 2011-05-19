Янукович обещает создать благоприятные условия для инвесторов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что считает своим долгом создать благоприятные условия для работы инвесторов в нашем государстве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом Президент Украины сказал сегодня в Закарпатье во время посещения ЧАО «Еврокар», общаясь с членом Совета директоров компании «Шкода-Авто» Богданом ВОЙНЕРОМ.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что хорошо помнит времена создания этого предприятия. «Мне интересно видеть прогресс на предприятии, невзирая на проблемы, с которыми ему приходится сталкиваться», – сказал он.

Президент в целом отметил улучшение инвестиционного климата в нашем государстве. Он отметил, что как глава государства уделяет большое внимание работе над совершенствованием государственной регуляторной политики и налоговой базы, борьбе с коррупцией.

В свою очередь, Б.ВОЙНЕР отметил, что Украина имеет большой потенциал для развития автомобильной промышленности, в том числе для компании, которую он представляет.