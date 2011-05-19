В Днепропетровской области объем грузоперевозок вырос на 4%

В Днепропетровской области за январь-апрель 2011 г. объем грузоперевозок вырос относительно аналогичного периода 2010 г. на 4,2% - до 33,9 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Днепропетровской области. Грузооборот за указанный период увеличился на 11,3% и составил 12,5 млрд. т/км.

Железнодорожным транспортом за январь-апрель доставлено 30,5 млн. тонн грузов, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период 2010 г. При этом грузооборот вырос на 11, 8% – до 11,8 млрд. т/км.

Юридическими и физическими лицами - предпринимателями, на коммерческой основе работающими на рынке автомобильного транспорта, перевезено 3, 27 млн. тонн грузов, что на 0,6% больше показателя за январь-апрель 2010 г. Объем грузооборота сократился на 6,9% - до 626, 4 млн. т/км.

Авиационный транспорт региона сократил относительно соответствующего периода 2010 г. объемы перевозок на 10% - до 1 тыс. тонн грузов. При этом из-за увеличения среднего расстояния перевозки 1 т грузов грузооборот авиации увеличился в 1,4 раза и составил 5,9 млн. т/км.

В Днепропетровской области за 2010 г. объем грузоперевозок вырос относительно 2009 г. на 15,5% - до 101,409 млн. тонн.