АМК рекомендовал членам МТСБУ не допускать необоснованных отказов

Антимонопольный комитет Украины рекомендовал членам Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) не допускать необоснованных отказов при приеме в объединение новых членов.

Об этом говорится в сообщении АМК, переданном агентству УНИАН.

В сообщении указывается, что о результатах рассмотрения рекомендаций члены бюро должны уведомить Комитет в десятидневный срок.

Согласно сообщению, АМК установил, что бюро необоснованно отказало страховщику - ЧАО «СК «ИнтерЕкспрес» в предоставлении статуса ассоциированного члена.

В частности, члены бюро не приняли решение о вступлении страховщика в объединение при голосовании на общем собрании, мотивируя это необходимостью для страховщика улучшить свои финансовые показатели.

При этом в АМК считают, что страховщик выполнил все условия Устава объединения о вступлении в соответствии с требованиями Закона Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств», что исключает наличие оснований для отказа в предоставлении статуса ассоциированного члена.

«На сегодня бюро исправило ситуацию и приняло в свой состав страховщика. Чтобы избежать подобных неправомерных действий в будущем Антимонопольный комитет предоставил членам бюро обязательные для рассмотрения рекомендации. Рассчитываем на их выполнение» - отметила заместитель председателя АМК Елена ЧЕРНЕЛЕВСКАЯ.