Янукович подчеркивает важность развития автомобилестроения в Украине

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает важность создания условий для развития автомобилестроения в нашем государстве.

Об этом глава государства заявил в комментарии представителям СМИ во время посещения ЧАО «Еврокар» в Закарпатье.

Президент считает, что пока такие условия «однозначно, еще не созданы». «Нужно еще поработать и над новой законодательной базой, и над выполнением существующей», – добавил он.

В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что с этой целью уже дал поручение создать соответствующую рабочую группу, в состав которой войдут специалисты автомобилестроительной отрасли и представители власти. «Мы отработаем практически все необходимые направления как на уровне местной, так и центральной власти», – отметил глава государства.

Президент положительно оценил роботу ЧАО «Еврокар». «Я доволен, что здесь созданы рабочие места, выплачивается стабильно заработная плата», – заметил он.

«Я убежден, что тот путь, который прошло это предприятие, – это яркий опыт настойчивого труда, пример возможностей, которые есть в Украине», – сказал глава государства.

Одной из проблем, которые остаются в предприятия, В.ЯНУКОВИЧ назвал вопрос возвращения НДС. «Проблема НДС уже решается… Он будет выплачиваться своевременно», – отметил глава государства.

По словам Президента, в настоящее время ведется активная работа над улучшением государственной регуляторной политики. «Мы поставили это задание – совершенствование регуляторной политики, фактическое снятие препятствий для развития бизнеса в нашем государстве, создание условий для инвесторов. Это тот путь, по которому Украина будет идти в ближайшее время. Это путь реформ, которые создают условия для развития экономики, разных направлений жизнедеятельности страны», – заметил Президент.