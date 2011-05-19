«Укравтохолдинг» увеличил убыток на 40%

ООО «Украинский автомобильный холдинг» («Укравтохолдинг»), которое входит в корпорацию «Богдан», в январе-марте т.г. увеличило чистый убыток на 39,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года до 18,423 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, текстом которого располагает УНИАН.

В сообщении отмечается, что в январе-марте т.г. "Укравтохолдинг" сократил чистый доход на 60,1% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 129,282 млн. грн., а также сократил валовой доход (выручку) от реализации на 59,5% – до 155,548 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году "Укравтохолдинг" сократил чистый убыток на 89,5% по сравнению с 2009 годом – до 6,591 млн. грн.

Справка УНИАН. ООО «Украинский автомобильный холдинг» входит в корпорацию «Богдан» и специализируется на продажах новых автомобилей (в том числе с помощью банковского кредитования).

«Украинский автомобильный холдинг» имеет собственную сеть из 37 филиалов по всей территории Украины. Кроме того, компания работает с более чем 100 привлеченными дилерскими компаниями.

100% уставного капитала ООО «Украинский автомобильный холдинг» принадлежит компании Autoretail Holding Limited (Кипр).