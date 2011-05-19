В Хмельницкой области грузоперевозки выросли на 49%

В Хмельницкой области за январь-апрель 2011 г. пассажирским транспортом перевезено 49,8 млн. пассажиров, что на 13,2% меньше, чем в январе-апреле 2010 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

По данным облстата, пассажирооборот уменьшился на 11,4% и составил 415,7 млн. пасс./км.

Перевозка пассажиров автотранспортом физических лиц-предпринимателей за 4 месяца т.г. уменьшилась на 18,5%, городским электротранспортом - на 9,1%.

Также сообщается, что транспортом области (с учетом автомобильных перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями) за январь-апрель 2011 г. перевезено 1,9 млн. тонн грузов, что на 49% больше объема перевозок в январе-апреле 2010 г. Выполнен грузооборот в объеме 574,5 млн. т/км, что на 19,6% больше, чем годом ранее.