«Украинская авиационная группа» готова взять в лизинг до 15 самолетов Ан 148/158

Альянс «Украинская авиационная группа» готов взять в лизинг до 15 самолетов Ан 148/158.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер-министр, министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ сообщил сегодня журналистам после совещания в ГП «Антонов».

Кроме того, по его словам, в данных самолетах также заинтересована авиакомпания «Международные авиалинии Украины».

Как отметил Б.КОЛЕСНИКОВ, предварительные консультации прошли сегодня при участии украинских авиакомпаний, Мининфраструктуры и ГП «Антонов».

«Авиакомпании взяли 45 дней на уточнение заказа и, по предварительной нашей информации, Альянс готов взять в лизинг до 15 самолетов Ан 148/158, такие же намерения есть у МАУ. 45 дней – в начале июля мы соберемся опять», - сказал он.

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, теперь у Мининфраструктуры стоит задача через свое лизинговое агентство обеспечить авиакомпаниям лизинговые условия, такие же, как они получают от Boeing, Airbus, Embraer и пр., а для завода – обеспечить его стабильное финансирование.

При этом Б.КОЛЕСНИКОВ отметил, что планируется финансовая помощь для заказчиков данного самолета. «Мы дадим деньги заказчику – авиакомпаниям под обязательства закупки самолетов у «Антонова», к этому правительство готово», - сказал министр.

По его словам, перед министерством стоит задача добиться того, чтобы украинские авиакомпании летали на украинских самолетах, так как это будет хорошим маркетинговым ходом для продажи самолетов в других странах.

В тоже время Б.КОЛЕСНИКОВ отметил, что компании поставили ряд условий. «Компании пока хотят другие двигатели… Поставить двигатели западного производства «Антонов» готов, с другой стороны, это будет серьезным толчком для «Мотор Сичи» для повышения своей конкурентоспособности», - сказал министр.

В свою очередь президент, генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий КИВА отметил, что рассматриваются различные варианты относительно установки двигателей западного производства на самолетах. При этом, прежде всего, они должны соответствовать экономической эффективности. По его словам, кроме того, авиакомпании обратили внимание также на вопрос организации действенной системы послепродажной поддержки самолетов.

Как сообщил Б.КОЛЕСНИКОВ, схема, по которой авиакомпании будут заинтересованы покупать данные самолеты, может быть представлена уже в начале июня. «У авиакомпаний три пожелания: сервис, снижение эксплуатационных расходов, условия покупки. Последнее – это вопрос Мининфраструктуры, мы будем это решать с банками, Кабинетом министров», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.

По его словам, «Антонов» для украинских авиакомпаний в следующем году готов поставить 10 самолетов с украинскими двигателями и через 2 года с этого момента предоставить самолеты с двигателями западного производства.

В целом, сказал Б.КОЛЕСНИКОВ, для успешной работы завода нужно производить около 25 машин в год.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Антонов» (Киев) создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

АНТК им. Антонова основано в 1946 году. Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимал участие АНТК им. Антонова, – Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 и другие.

ГП «Антонов» является правопреемником всех прав и обязанностей ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» и на сегодня состоит из главного предприятия и двух филиалов (филиал «Серийный завод «Антонов» и филиал «Антонов-Агро»).