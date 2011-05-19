На ремонт дорог в Харьковской области выделено 87 млн. грн.

На ремонт дорог в Харьковские области в этом году выделено 87 млн. грн.

Как передает корреспонденту УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН.

По его словам, субвенция в размере 87 млн. грн. недавно поступила из государственного бюджета и уже распределена. Средства пойдут на подготовку дорог к Евро-2012, а также на содержание и реконструкцию путей в городах областного значения.

«В этом году мы избрали такую философию, что из 87 миллионов гривен часть денег уйдет на подготовку дорог Харькова к Евро-2012, а вторую часть направим на масштабный ремонт и реконструкцию дорог шести городов областного значения, чтобы как минимум 5 лет больше к ним не возвращаться», - сказал М.ДОБКИН.

Он отметил, что приоритетное финансирование получат «те, кто максимально готов к ремонту и имеет готовые проекты». При этом губернатор назвал города Чугуев и Лозовую. «Они получат приблизительно по 7-8 миллионов гривен», - сказал М.ДОБКИН.

По данным руководителя области, 16 мая поступила информация о том, что еще одна субвенция в размере 40 млн. грн. поступит в Харьковскую область. Из них 38 млн. грн. будет направлено на ремонт дорог в Харькове, 2 млн. грн. - на ремонт дорог в районном центре г. Купянска.