Колесников назначен главой рабочей группы по строительству Большой кольцевой дороги

Кабинет министров назначил вице-премьер-министра - министра инфраструктуры Украины Бориса КОЛЕСНИКОВА председателем рабочей группы по вопросам проектирования, строительства и эксплуатации Большой кольцевой

автомобильной дороги вокруг г. Киева.

Соответствующее постановление Кабмина (№510 от 18 мая т.г.) размещено на сайте правительства.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля Украина подписала с Экспортно-импортным банком Китая соглашение по строительству скоростной железнодорожной ветки между Киевом и международным аэропортом "Борисполь" (Воздушный экспресс) и сооружению объектов инфраструктуры Киевской области (в рамках подготовки к строительству Большой кольцевой дороги вокруг Киева) на сумму 2 млрд. долл.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в конце 2010 года обещал, что окружная дорога в Киеве будет построена за 3-4 года. Строительство планируется начать уже в 2011 году.