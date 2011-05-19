ЮЗЖД на 20 мая назначила дополнительные поезда в Симферополь и Львов
20:07, 19 мая 2011Транспорт/Связь
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С целью обеспечения спроса на пассажирские перевозки в далеком сообщении Юго-Западная железная дорога на 20 мая 2011 года назначила курсирование трех дополнительных пассажирских поездов.
Об этом сообщает пресс-служба ЮЗЖД.
Назначены поезд №269 Киев – Львов, с отправлением из Киева в 22.00, №58 Киев – Симферополь, который будет отправляться из Киева в 19.29, №282 Киев – Симферополь, отправление из Киева в 22.50.
Как отмечают на ЮЗЖД, столичной магистралью ведется подготовка к летним пассажирским перевозкам, а именно, изучается спрос на популярные направления, назначается курсирование дополнительных поездов.
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