ЮЗЖД на 20 мая назначила дополнительные поезда в Симферополь и Львов

С целью обеспечения спроса на пассажирские перевозки в далеком сообщении Юго-Западная железная дорога на 20 мая 2011 года назначила курсирование трех дополнительных пассажирских поездов.

Об этом сообщает пресс-служба ЮЗЖД.

Назначены поезд №269 Киев – Львов, с отправлением из Киева в 22.00, №58 Киев – Симферополь, который будет отправляться из Киева в 19.29, №282 Киев – Симферополь, отправление из Киева в 22.50.

Как отмечают на ЮЗЖД, столичной магистралью ведется подготовка к летним пассажирским перевозкам, а именно, изучается спрос на популярные направления, назначается курсирование дополнительных поездов.