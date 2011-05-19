Авиакомпания МАУ открыла воздушное сообщение между Киевом и Самарой

В среду, 18 мая, авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» выполнила первый прямой регулярный рейс между Киевом и Самарой.

Как сообщает пресс-служба МАУ, полеты по маршруту Киев – Самара выполняются на собственных самолетах авиакомпании МАУ «Боинг-737» четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям и, соответственно, по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам в обратном направлении.

Самара стала первым российским городом, с которым МАУ установила регулярное воздушное сообщение.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» – ведущая украинская авиакомпания.

100% акций компании находятся в частной собственности.

Флот МАУ состоит из 18 самолетов «Боинг-737».