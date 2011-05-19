НКРС выдала 9 лицензий операторам в сфере телекоммуникаций

На очередном заседании Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) принято решение о выдаче 8 лицензий на осуществление деятельности в сфере телекоммуникаций и одной лицензии на пользование радиочастотным ресурсом (РЧР).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Также переоформлены три лицензии на предоставление услуг телефонной связи, продлен срок действия по двум лицензиям на пользование РЧР. Шестерым операторам переоформлены разрешения на использование номерного ресурса, в Реестр операторов, провайдеров телекоммуникаций внесены 12 субъектов ведения хозяйства.

Продлен срок действия специального разрешения на эксплуатацию радиоэлектронного средства (РЭС) спутниковой связи Посольству США в Украине. Это решение было принято в соответствии со статьей 52 Закона Украины “О радиочастотном ресурсе Украины”, пункта 13 Порядка предоставления специальных разрешений, на эксплуатацию радиоэлектронных средств дипломатическими представительствами, консульским учреждениям иностранных государств, представительствами международных организаций, в Украине.

Комиссия приняла решение о выдаче лицензий на предоставление услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации сетей в Донецкой области физическим лицам-предпринимателям Кривоусу С.А. и Сомкину П.М., в Винницкой области физическому лицу-предпринимателю Магакяну Р.О., в Днепропетровской области - ООО «ТРК Раледа». ЧП «Інтер-ТВ-сервіс» получило лицензию на предоставление услуг в Днепропетровской области и в г. Василивка Запорожской области, а в г. Вильнянск Запорожской области предоставлять услуги населению будет физическое лицо-предприниматель Корж В.А.

Этим же решением НКРС выдана лицензия ООО «Телекоммуникационная компания «Линк Телеком» на предоставление услуг фиксированной местной телефонной связи с емкостью сети до 1 000 номеров с правом технического обслуживания и эксплуатации телекоммуникационных сетей в г. Кременчуг Полтавской области.

НКРС выдала ПрАО «Киевстар» лицензию на пользование радиочастотным ресурсом для радиорелейной связи на территории Черновицкой области сроком на 15 лет.

Также продлен срок действия лицензии ОАО «Укртелеком» для широкополосного радиодоступа (регионы пользования ресурсом - Луганская, Винницкая, Житомирская, Черкасская области и Черновицкая области). Этим же решением ООО «Украинские новейшие телекоммуникации» переоформлена лицензия на пользование РЧР для мультисервисного радиодоступа в 27 регионах пользования ресурса. Мотивом переоформления лицензии стало присоединение ООО «Люкс ТВ» к ООО «Украинские новейшие телекоммуникации».