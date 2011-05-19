На очередном заседании Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) согласовала Положение об Общественном совете при НКРС, приведенное в соответствие с требованиями постановления Кабинета министров Украины от 03.11.2010 № 996 «Об обеспечении участия общественности в формировании и реализации государственной политики».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Документ определяет основные задания и функции Общественного совета как постоянно действующего коллегиального выборного консультативно совещательного органа НКРС. Как отметил председатель Общественного совета Андрей ДРОНЮК, «внесенные и согласованные комиссией изменения» в Положение об Общественном совете при НКРС расширяют полномочия Общественного совета, в частности, в части осуществления общественного контроля за деятельностью НКРС и проведения общественной экспертизы нормативно правовых актов, разработчиком которых является НКРС. По его мнению, это будет способствовать учету общественного мнения при выработке комиссией решений по наиболее актуальным вопросам развития отрасли и поможет реализации НКРС совместно с Общественным советом общественно значимых общественных инициатив.

Текст Положения с согласованными комиссией изменениями планируется одобрить на заседании Общественного совета, которое состоится 20 мая этого года.

Состав Общественного совета при НКРС сформирован в феврале из 26 представителей институтов гражданского общества, которые действуют в сфере связи, профессиональных союзов и других общественных объединений Украины.