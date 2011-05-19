НКРС приняла за основу проект изменений к тарифам на услуги УГЦР

На очередном заседании Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) принят за основу проект Изменений к тарифам на работы (услуги) ГП «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР), связанные с пользованием радиочастотным ресурсом Украины и выделением номерного ресурса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Целью внесения предложенных изменений является усовершенствование действующих с 2008 года тарифов на услуги УГЦР и их приведение в соответствие с развитием современных радиотехнологий. Так, с учетом введения в эксплуатацию системы спутникового мониторинга наземных станций спутниковой связи типа VSAT-Ku, снижена стоимость мониторинга отмеченной радиотехнологии. Предусматривается, что с принятием предложенных тарифов при получении ежегодных новых разрешений на эксплуатацию наземных станций VSAT Ku-диапазону будут уменьшены расходы операторов и владельцев этих станций.

Изменения к тарифам будут обнародованы на официальном веб-сайте НКРС и в журнале «Бюллетень Национальной комиссии по вопросам регулирования связи Украины (официальное издание)» для общественного обсуждения.