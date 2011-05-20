В Житомирской области грузоперевозки выросли на 37,2%

В Житомирской области в январе-апреле т. г. грузоперевозки выросли к аналогичному прошлогоднему показателю на 37,2% - до 5,8 млн. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении экономики Житомирской облгосадминистрации.

Грузооборот против соответствующего периода прошлого года увеличился на 41,2% и составил 1,4 млрд. т/км, при этом транспортная работа железной дороги выросла на 46,8%.

Железнодорожным транспортом области с начала года отправлено 4,7 млн. тонн грузов, что на 28,7% больше, чем в январе-апреле прошлого года.

В разрезе отдельных номенклатурных групп за январь-апрель текущего года больше всего отправлено строительных материалов - 3,6 млн. тонн, что на 33,8% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Перевозки зерна и продуктов помола увеличились в 2,8 раза, нефти и нефтепродуктов - на 64,1%, лома черных металлов - на 20,8%, лесных грузов - на 0,9%.

Автотранспортом области с учетом грузовых перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями, в отчетном периоде доставлено потребителям 1,1 млн. тонн грузов, что в 1,9 раза больше, чем в январе-апреле 2010 года, грузооборот увеличился на 16,8% и составил 220,3 млн. т/км.

Кроме того, автотранспортом региона в отчетном периоде перевезено 23,6 млн. человек, что на 3,5% меньше, чем в январе-апреле предыдущего года. Автотранспортом физических лиц-предпринимателей воспользовались 16,2 млн. человек - на 6,2% меньше, чем за четыре месяца прошлого года.

Электротранспортом в январе-апреле текущего года перевезено 17,5 млн. человек, при этом перевозки пассажиров троллейбусами и трамваями уменьшились против аналогичного периода прошлого года на 12,4% и 14,6% соответственно.

Услугами пассажирского транспорта в регионе за январь-апрель 2011 года воспользовалось 44,1 млн. человек, что на 7,5% меньше, чем за соответствующий период 2010 года. За это время выполнена пассажирская работа в объеме 774,9 млн. пасс./км - на 0,2% больше прошлогоднего.

Поездами с начала года отправлено 2,9 млн. пассажиров, что на 5,3% меньше аналогичного прошлогоднего показателя.